Работников шахты «Ерунаковская» в Новокузнецке эвакуировали из-за пожара

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В шахте «Ерунаковская-8», расположенной в населенном пункте Узково в Новокузнецком муниципальном округе, произошел пожар, горняков эвакуируют, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Кемеровской области.

«Поступил сигнал о пожаре на поверхности шахты. К месту следуют два отделения Новокузнецкого ВГСО. Горнорабочие эвакуируются самостоятельно, силами шахты, самого предприятия», — говорится в сообщении.

Позже в МЧС уточнили, что на поверхности шахты произошло «возгорание резервного дегазационного короба». На место происшествия прибыли 32 специалиста МЧС, задействованы семь единиц техники.

Источник NGS42.ru уточнил, что в момент возгорания в шахте работали более 240 горняков. Информации о пострадавших нет.

«Пожар произошел на поверхности. Всех сотрудников вывели из шахты. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили РБК в пресс-службе Распадской угольной компании, которой принадлежит шахта «Ерунаковская-8».

Шахта «Ерунаковская-8» работает с 2013 года. Ее проектная мощность — 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы оцениваются в 300 млн т.

В октябре 2022 года в шахте вновь произошел пожар. В пресс-службе Распадской угольной компании объяснили, что во время работ по подключению скважины к трубопроводу произошло возгорание химреагента. В тот момент в шахте находились 243 горняка, их всех эвакуировали, никто не пострадал.