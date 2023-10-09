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Рядом с центром современного искусства в Москве произошел пожар

МЧС: в Москве потушили пожар рядом со Зверевским центром современного искусства
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На Новорязанской улице в центре Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание возникло по адресу Новорязанская улица, 29, стр. 6. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там находится клуб «Археология», а в прилегающем к нему здании (Новорязанская, 29, стр. 4). расположен Зверевский центр современного искусства

Телеграм-канал 112 утверждал, что пожар произошел именно в центре современного искусства. В учреждении на момент публикации материала не ответили на звонок РБК.

«Принятыми мерами в 17:38 пожар локализован. Производится разборка кровли. Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Центр современного искусства на Новорязанской улице существует с 1992 года. Он назван в честь советского художника-авангардиста Анатолия Зверева. Проект «Археология», говорится на его странице во «Вконтакте», учрежден Зверевским центром в 2010 году.

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