Суд в Петербурге арестовал нарисовавшего граффити с признанием в любви к ВСУ

В Петербурге арестовали автора граффити с признанием в любви Буданову

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Олега Пронина, нарисовавшего граффити в виде сердца «в знак любви и уважения» к Вооруженным силам Украины и начальнику Главного разведывательного управления Украины Кириллу Буданову, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Граффити обвиняемый нарисовал 12 октября на фасаде дома № 12/49 на улице Синявинской и дома № 51/13 на Среднеохтинском проспекте.

«<...> Руководствуясь мотивом политической и национальной ненависти, [Пронин] нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады указанных зданий, чем осквернил их», — говорится в сообщении.

Также, по данным суда, мужчина приобрел и хранил у себя дома боеприпасы для пистолета ТТ («Тульский Токарев») и ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), противотанковой мины М-56.

Пронину предъявили обвинения по ч. 2 ст. 214 («Вандализм, совершенный по по мотивам политической или национальной ненависти») и по ч. 1 ст. 222 УК («Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Максимальное наказание по двум этим статьям — лишение свободы до восьми лет. Обвиняемый признал свою вину. Суд арестовал его до 11 декабря.

В феврале в аэропорту Еревана задержали россиянина Никиту Каменского, которого в России разыскивали по делу о вандализме. Каменский находился в розыске с 20 декабря 2022 года. Его обвиняли по ст. 214 УК (вандализм). Дело возбудили из-за антивоенных надписей в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве.