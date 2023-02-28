В Ереване задержали Никиту Каменского, разыскиваемого в России из-за антивоенных надписей

В Армении задержали разыскиваемого в России автора антивоенных граффити

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В ереванском аэропорту Звартноц задержали россиянина, которого в России разыскивают по делу о вандализме. Об этом сообщило МВД Армении.

31-летний гражданин России Никита К. (ТАСС уточняет, что речь идет о Никите Каменском) прилетел в Ереван из Стамбула. Из аэропорта его доставили в отдел полиции.

Каменский находится в розыске с 20 декабря 2022 года. Его обвиняют по ст. 214 УК (вандализм). Дело возбудили из-за антивоенных надписей в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве, уточняет агентство.

Россиянин дал подписку о невыезде из Армении в качестве меры пресечения.