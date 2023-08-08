Художники устроили «битву граффити» в Лондоне с критикой председателя КНР

Bloomberg: художники устроили «битву граффити» в Лондоне с критикой Си Цзиньпина и Китая

Утром 6 августа неизвестные закрасили стену с граффити в Лондоне и нарисовали на ней иероглифы, обозначающие 12 «основных социалистических ценностей». В ответ другие художники разрисовали стену лозунгами с критикой политики Пекина

Фото: lei_uk / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Художники устроили «битву граффити» на одной из лондонских улиц. Поводом стало изображение на городской стене китайских иероглифов, пишет Bloomberg.

Утром 6 августа группа художников, предположительно выходцев из Китая, покрыла белой краской стену, на которой местные жители рисовали граффити. Затем активисты нарисовали на ней красным иероглифы, обозначающие 12 «основных социалистических ценностей», провозглашенных Коммунистической партией Китая.

Перечень из 12 «основных социалистических ценностей» был утвержден в 2012 году на XIX съезде Коммунистической партии Китая. Такими ценностями считаются процветание, демократия, цивилизованность, гармония, свобода, равенство, справедливость, верховенство закона, патриотизм, преданность, честность и дружелюбие.

Через несколько часов к стене приехала другая команда граффитистов. Они зарисовали иероглифы и изобразили на их месте лозунги с критикой китайского руководства, в том числе председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. Также авторы надписей выразили недовольство внешней политикой Пекина.

Художники приклеили на стену плакаты-дацзыбао с призывами проявить солидарность с Гонконгом. Также на них упоминался Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Страны Запада и ООН обвиняют Китай в геноциде местного населения, мусульман-уйгуров, и ущемлении их прав как национального меньшинства. Пекин обвинения отвергает.

После того как ситуацию начали обсуждать в социальных сетях, пользователь с ником Yique написал в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что именно он был одним из авторов граффити с иероглифами. Работа должна была быть нейтральной, она не имела политического подтекста. Пользователь пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес других художников. Как отмечает Bloomberg, подтвердить достоверно, является ли он автором граффити, не удалось.