branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS Политика, 14:20
Bitstamp закроет торговлю криптовалютами, названными SEC ценными бумагами Крипто, 14:19
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Астрахани Общество, 14:10
Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову Политика, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
«ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к биржевым сделкам с драгметаллами Инвестиции, 14:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд Финансы, 14:00
Крупнейший франчайзи KFC в России займется развитием Rostic's Бизнес, 14:00
Больше рыбы на столе: как ретейл делает морепродукты доступнее Новая экономика, 13:57
Матч ЛЧ в Афинах перенесли из-за драки фанатов, в которой погиб болельщик Спорт, 13:56
Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей Политика, 13:55
Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково» Город, 13:53
Роман Костомаров получил протезы, на которых сможет бегать Спорт, 13:45
Общество ,  
0 

Художники устроили «битву граффити» в Лондоне с критикой председателя КНР

Bloomberg: художники устроили «битву граффити» в Лондоне с критикой Си Цзиньпина и Китая
Утром 6 августа неизвестные закрасили стену с граффити в Лондоне и нарисовали на ней иероглифы, обозначающие 12 «основных социалистических ценностей». В ответ другие художники разрисовали стену лозунгами с критикой политики Пекина
Фото: lei_uk / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: lei_uk / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Художники устроили «битву граффити» на одной из лондонских улиц. Поводом стало изображение на городской стене китайских иероглифов, пишет Bloomberg.

Утром 6 августа группа художников, предположительно выходцев из Китая, покрыла белой краской стену, на которой местные жители рисовали граффити. Затем активисты нарисовали на ней красным иероглифы, обозначающие 12 «основных социалистических ценностей», провозглашенных Коммунистической партией Китая.

Перечень из 12 «основных социалистических ценностей» был утвержден в 2012 году на XIX съезде Коммунистической партии Китая. Такими ценностями считаются процветание, демократия, цивилизованность, гармония, свобода, равенство, справедливость, верховенство закона, патриотизм, преданность, честность и дружелюбие.

Через несколько часов к стене приехала другая команда граффитистов. Они зарисовали иероглифы и изобразили на их месте лозунги с критикой китайского руководства, в том числе председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. Также авторы надписей выразили недовольство внешней политикой Пекина.

Художники приклеили на стену плакаты-дацзыбао с призывами проявить солидарность с Гонконгом. Также на них упоминался Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Страны Запада и ООН обвиняют Китай в геноциде местного населения, мусульман-уйгуров, и ущемлении их прав как национального меньшинства. Пекин обвинения отвергает.

После того как ситуацию начали обсуждать в социальных сетях, пользователь с ником Yique написал в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что именно он был одним из авторов граффити с иероглифами. Работа должна была быть нейтральной, она не имела политического подтекста. Пользователь пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес других художников. Как отмечает Bloomberg, подтвердить достоверно, является ли он автором граффити, не удалось.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Как общаться с людьми, чей мозг работает по-другому
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай Лондон граффити
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Материалы по теме
В Армении задержали разыскиваемого в России автора антивоенных граффити
Общество
Граффити Бэнкси в Киевской области защитили стеклом и датчиками
Общество
Бэнкси нарисовал граффити в поселке под Киевом
Политика