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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли поселок в Курской области второй раз за день

Старовойт: поселок в Курской области второй раз за день обстреляли ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины второй раз за день, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Всего зафиксировано десять попаданий, уточнил Старовойт.

В результате обстрела повреждены четыре дома и газовая труба.

Губернатор не сообщил о пострадавших.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Ранее 14 октября четыре населенных пункта в Курской области, в том числе поселок Теткино, остались без света в результате обстрела ВСУ.

13 октября школа в селе Козино Курской области получила повреждения при обстреле со стороны Украины.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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