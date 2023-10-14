Старовойт: поселок в Курской области второй раз за день обстреляли ВСУ

ВСУ обстреляли поселок в Курской области второй раз за день

Фото: Google Maps

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины второй раз за день, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Всего зафиксировано десять попаданий, уточнил Старовойт.

В результате обстрела повреждены четыре дома и газовая труба.

Губернатор не сообщил о пострадавших.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Ранее 14 октября четыре населенных пункта в Курской области, в том числе поселок Теткино, остались без света в результате обстрела ВСУ.

13 октября школа в селе Козино Курской области получила повреждения при обстреле со стороны Украины.