ВСУ обстреляли поселок в Курской области второй раз за день
Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины второй раз за день, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Всего зафиксировано десять попаданий, уточнил Старовойт.
В результате обстрела повреждены четыре дома и газовая труба.
Губернатор не сообщил о пострадавших.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.
Ранее 14 октября четыре населенных пункта в Курской области, в том числе поселок Теткино, остались без света в результате обстрела ВСУ.
13 октября школа в селе Козино Курской области получила повреждения при обстреле со стороны Украины.
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