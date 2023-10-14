Четыре населенных пункта в Курской области обесточены после обстрела ВСУ
В Курской области четыре населенных пункта остались без света после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи», — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.
Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам.
Накануне, 14 октября, село Попово-Лежачи в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ.
В тот же день артиллерия украинской армии обстреляла село Козино в Курской области, в результате чего была повреждена школа.
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