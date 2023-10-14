 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль пообещал провести расследование гибели оператора Reuters

В армии Израиля сообщили о расследовании гибели видеооператора Reuters
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Похороны&nbsp;Иссама Абдаллы&nbsp;в Аль-Хияме, Ливан
Похороны Иссама Абдаллы в Аль-Хияме, Ливан (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Израиль начал расследовать гибель видеооператора агентства Reuters Иссама Абдаллы, который умер во время работы на границе с Ливаном, сообщил представитель израильской армии подполковник Ричард Хехт на брифинге.

«Мы знаем об инциденте с журналистом Reuters. <...> Мы занимаемся этим вопросом. Мы проводим перекрестный допрос. Это трагическая ситуация», — сказал Хехт (цитата по Reuters).

В пятницу, 13 октября, Reuters сообщил о гибели Иссама Абдаллы. Журналист агентства находился недалеко от населенного пункта Альма-аль-Шааб возле ливанско-израильской границы, он был в группе репортеров, куда также входили сотрудники AFP и Al Jazeera. В результате атаки со стороны Израиля в тот день еще шесть журналистов получили ранения.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан отреагировал на гибель журналиста: «Очевидно, что мы никогда не хотели бы убивать или стрелять в любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, все может случиться».

Бейрут пообещал подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с «преднамеренным убийством» Израилем журналиста, который был гражданином Ливана.

Читайте на РБК Pro
Договор франчайзинга: что следует учесть, чтобы не потерять бизнес
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль Ливан ХАМАС журналисты Reuters
Материалы по теме
Би-би-си сообщила о нападении полицейских на ее журналистов в Тель-Авиве
Политика
В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля
Политика
Госдеп разрешил американским госслужащим в Израиле покинуть страну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
Венгрия возмутилась новому налогу в Болгарии на транзит российского газа Бизнес, 20:37
Австралийцы проголосовали против «права голоса» аборигенов Политика, 20:12
Глава МОК объявил о намерении создать киберспортивную Олимпиаду Спорт, 20:04
Sky News раскрыл содержание секретных документов боевиков ХАМАС Политика, 20:03
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:01
Израиль пообещал провести расследование гибели оператора Reuters Политика, 19:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чемпионка России по альпинизму упала в расщелину при восхождении в Непале Спорт, 19:32
Ларионов назвал преступлением качество клюшек после поражения в матче КХЛ Спорт, 19:29
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:21
ВСУ обстреляли поселок в Курской области второй раз за день Политика, 19:18
ЦСКА забросил две шайбы за 18 секунд и одержал победу в матче КХЛ Спорт, 19:12
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Общество, 19:07
В плен к боевикам ХАМАС попали восемь граждан Германии Политика, 19:03