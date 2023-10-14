Израиль пообещал провести расследование гибели оператора Reuters

Похороны Иссама Абдаллы в Аль-Хияме, Ливан (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Израиль начал расследовать гибель видеооператора агентства Reuters Иссама Абдаллы, который умер во время работы на границе с Ливаном, сообщил представитель израильской армии подполковник Ричард Хехт на брифинге.

«Мы знаем об инциденте с журналистом Reuters. <...> Мы занимаемся этим вопросом. Мы проводим перекрестный допрос. Это трагическая ситуация», — сказал Хехт (цитата по Reuters).

В пятницу, 13 октября, Reuters сообщил о гибели Иссама Абдаллы. Журналист агентства находился недалеко от населенного пункта Альма-аль-Шааб возле ливанско-израильской границы, он был в группе репортеров, куда также входили сотрудники AFP и Al Jazeera. В результате атаки со стороны Израиля в тот день еще шесть журналистов получили ранения.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан отреагировал на гибель журналиста: «Очевидно, что мы никогда не хотели бы убивать или стрелять в любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, все может случиться».

Бейрут пообещал подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с «преднамеренным убийством» Израилем журналиста, который был гражданином Ливана.