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Военная операция на Украине ,  
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Село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ

Старовойт: село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Курской области село Попово-Лежачи Глушковского района попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано 5 прилетов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», — написал он.

Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам.

13 октября ВСУ обстреляли также другое село — Козино Рыльского района в Курской области. Было повреждено здание школы.

«Пострадавших нет, однако повреждены крыша и стены учебного заведения, выбиты окна, в здании нарушено электроснабжение. Приступим к восстановлению школы сразу, как только позволит ситуация», — рассказал тогда Старовойт.

4 октября после обстрела со стороны Украины без света остались три села.

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«Со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. <...> В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь», — написал тогда губернатор.

При обстреле никто не пострадал, несколько домов и один автомобиль получили повреждения. Старовойт пообещал помощь в ремонте поврежденного имущества.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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