Село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ
В Курской области село Попово-Лежачи Глушковского района попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано 5 прилетов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», — написал он.
Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам.
13 октября ВСУ обстреляли также другое село — Козино Рыльского района в Курской области. Было повреждено здание школы.
«Пострадавших нет, однако повреждены крыша и стены учебного заведения, выбиты окна, в здании нарушено электроснабжение. Приступим к восстановлению школы сразу, как только позволит ситуация», — рассказал тогда Старовойт.
4 октября после обстрела со стороны Украины без света остались три села.
«Со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. <...> В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь», — написал тогда губернатор.
При обстреле никто не пострадал, несколько домов и один автомобиль получили повреждения. Старовойт пообещал помощь в ремонте поврежденного имущества.
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