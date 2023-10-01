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Политика ,  
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В Варшаве прошел марш оппозиции перед выборами в парламент

В Варшаве перед парламентскими выборами прошел массовый марш оппозиции

В Варшаве прошел марш оппозиции перед выборами в парламент
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Оппозиционная либерально-консерваторская партия Польши «Гражданская платформа» провела марш в центре Варшавы в преддверии парламентских выборов, передает информационное агентство страны.

Акция называется «Марш миллиона сердец». На официальном сайте партия предлагает распечатать и взять с собой изображение сердца — красного по контуру и белого внутри.

Лидер «Платформы» Дональд Туск назвал марш «символом возрождения» Польши. «Ничего не может остановить эту силу. Изменения неизбежны», — добавил Туск.

«Платформа» критикует деятельность правящей партии «Право и справедливость» за «ложь, ненависть и воровство».

Ранее представитель «Платформы» Камила Гасюк-Пихович в случае победы партии на выборах пригрозила судом тем, кто «нарушил конституцию и верховенство закона», среди них — президент Польши Анджей Дуда и глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

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Власти Польши неоднократно критиковали проводимую Туском политику. В феврале 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил лидера «Платформы» в ошибочной политике в отношении России и потребовал от него публичного отказа от пророссийской линии.

По словам Моравецково, действия Туска привели к подписанию долгосрочных контрактов на поставки газа из России, отказа от строительства газопровода через Данию, согласию на строительство газопроводов «Северный поток» и другие.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Избиратели выберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами за места в нижней палате парламента будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа».

9 сентября «Гражданская платформа» представила предвыборную программу из 100 пунктов, в числе которых — снижение налогов, рост зарплат учителям, повторная индексация пенсий при превышении порога инфляции в 5%, легализация абортов до 12-й недели беременности и другие.

Теги
Польша оппозиция парламентские выборы
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