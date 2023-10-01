В Варшаве прошел марш оппозиции перед выборами в парламент
Оппозиционная либерально-консерваторская партия Польши «Гражданская платформа» провела марш в центре Варшавы в преддверии парламентских выборов, передает информационное агентство страны.
Акция называется «Марш миллиона сердец». На официальном сайте партия предлагает распечатать и взять с собой изображение сердца — красного по контуру и белого внутри.
Лидер «Платформы» Дональд Туск назвал марш «символом возрождения» Польши. «Ничего не может остановить эту силу. Изменения неизбежны», — добавил Туск.
«Платформа» критикует деятельность правящей партии «Право и справедливость» за «ложь, ненависть и воровство».
Ранее представитель «Платформы» Камила Гасюк-Пихович в случае победы партии на выборах пригрозила судом тем, кто «нарушил конституцию и верховенство закона», среди них — президент Польши Анджей Дуда и глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.
Власти Польши неоднократно критиковали проводимую Туском политику. В феврале 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил лидера «Платформы» в ошибочной политике в отношении России и потребовал от него публичного отказа от пророссийской линии.
По словам Моравецково, действия Туска привели к подписанию долгосрочных контрактов на поставки газа из России, отказа от строительства газопровода через Данию, согласию на строительство газопроводов «Северный поток» и другие.
Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Избиратели выберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами за места в нижней палате парламента будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа».
9 сентября «Гражданская платформа» представила предвыборную программу из 100 пунктов, в числе которых — снижение налогов, рост зарплат учителям, повторная индексация пенсий при превышении порога инфляции в 5%, легализация абортов до 12-й недели беременности и другие.