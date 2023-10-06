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Лидер оппозиции Польши заявил о планах Качиньского вывести Варшаву из ЕС

Лидер польской оппозиции Туск заявил о планах Качиньского вывести Варшаву из ЕС

У председателя правящей консервативной партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского есть план по выходу страны из Евросоюза, заявил лидер оппозиционной либерально-консервативной партии Польши «Гражданская платформа», бывший премьер-министр страны (2007-2014) и экс-глава Евросовета (2014–2019) Дональд Туск во время встречи с жителями Жешува, передает польский портал WNP.

«У меня все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня много контактов с людьми по всей Европе — и у меня все больше оснований не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, который уже хорошо подготовлен, Качиньского и правящей партии — вывести Польшу из Европейского Союза», — сказал Туск.

По его мнению, 15 октября, когда в Польше будут проходить парламентские выборы, состоится референдум по выходу страны из ЕС. Если поляки проголосуют за то, чтобы партия «Право и справедливость» продолжала править, то «это вопрос не десятилетий, это вопрос месяцев, максимум года или полутора лет, чтобы Качиньский довел свой план до конца», предположил Туск.

Он заявил, что около 80% поляков удовлетворены членством в ЕС, потому что «оттуда текла река денег» и границы были открыты, так что выход страны из объединения будет «в 100 раз хуже, чем для Великобритании».

Лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Туск неоднократно выступал против выхода Польши из Евросоюза. Так, в октябре 2021 года в стране по этому поводу прошли акции протеста, их инициатором стал Туск

Тогда тысячи людей вышли на улицы крупных городов, чтобы выразить несогласие с решением Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над законодательством Евросоюза. Это решение спровоцировало очередное обострение отношений между Варшавой и Брюсселем и слухи о возможном выходе страны из Евросоюза.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий тогда назвал «Polexit» фейком, который «использует оппозиция, чтобы заменить недостаток идей».

Теги
Дональд Туск Польша Ярослав Качиньский Евросоюз
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