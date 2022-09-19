Срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию сократили на один месяц

Алексей Горинов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Мосгорсуд сократил срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет лишения свободы по статье о фейках о действиях вооруженных сил, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев», — сказали в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме.

«Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Горинова с 26 апреля 2022 года до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета одни день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения Горинову до вступления приговора в законную силу оставлена без изменений в виде заключения под стражу», — уточнили РБК в суде.

8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).



Также Горинова лишили права занимать должности в органах власти в течение четырех лет.

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. При этом, как указывала прокуратура, Горинов знал, что видео будет выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский. Горинов свою вину не признал. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, уже 4 мая президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России.

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В Уголовном кодексе появилась новая статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

За такие действия россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если человек будет распространять подобные фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличивается до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составляет от 10 до 15 лет тюрьмы.