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Военная операция на Украине ,  
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Срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию сократили на один месяц

Алексей Горинов
Алексей Горинов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Мосгорсуд сократил срок муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на семь лет лишения свободы по статье о фейках о действиях вооруженных сил, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев», — сказали в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме.

«Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Горинова с 26 апреля 2022 года до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета одни день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения Горинову до вступления приговора в законную силу оставлена без изменений в виде заключения под стражу», — уточнили РБК в суде.

8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).

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Алексей Горинов

Также Горинова лишили права занимать должности в органах власти в течение четырех лет.

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. При этом, как указывала прокуратура, Горинов знал, что видео будет выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский. Горинов свою вину не признал. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, уже 4 мая президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России.

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В Уголовном кодексе появилась новая статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

24.02 — 24.08. Инфографика
Политика


За такие действия россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если человек будет распространять подобные фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличивается до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составляет от 10 до 15 лет тюрьмы.

Теги
Мосгорсуд Военная операция на Украине приговор
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Срок
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