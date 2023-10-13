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В Новочебоксарске возбудили дело в отношении главы администрации

Прокуратура: в Новочебоксарске возбудили дело против главы администрации
Дмитрий Пулатов
Дмитрий Пулатов (Фото: nowch.cap.ru)

В отношении главы администрации города Новочебоксарска (Чувашская Республика) Дмитрия Пулатова возбудили уголовное дело, его подозревают в должностных преступлениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что чиновника доставили в СК на допрос. Меру пресечения пока не избрали. Дело возбудили по итогам прокурорской проверки.

Mash сообщил, что в администрации города прошли обыски.

В пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева отметили, что ему известно об уголовном деле против Пулатова.

РБК направил запросы в администрацию города Новочебоксарска и в СУ СК России по Чувашской Республике.

Пулатов занимает должность главы администрации Новочебоксарска с августа 2021 года. Он был единогласно избран депутатами городского собрания.

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3 октября сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова. Он возглавляет городское самоуправление с мая 2021 года. До этого Магомедов около девяти лет был министром спорта республики.

Телеграм-каналы Shot и 112 писали, что мэра подозревают в причастности к крупным коррупционным схемам и связях с ликвидированным террористом Ибрагимом Гаджидадаевым. В доме и на месте работы Магомедова прошли обыски: были найдены коллекции предметов роскоши и незарегистрированное огнестрельное оружие.

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Чувашия уголовное дело коррупция
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