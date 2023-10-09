Мэра Сум отстранили от должности из-за дела о взятке

Мэра Сум отстранили от должности после дела о взятке в размере более 2 млн грн

Мэра украинского города Сумы Александра Лысенко, которого ранее задержали за взятку, временно отстранили от занимаемой должности, сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в телеграм-канале.

«9 октября 2023 года следственный судья ВАКС (Высшего антикоррупционного суда Украины. — РБК) удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — РБК), согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы», — говорится в сообщении.

Срок отстранения составит два месяца, уточнили в ведомстве.

2 октября сотрудники Службы безопасности Украины НАБУ задержали мэра Сум Лысенко и главу городского департамента инфраструктуры. По данным СБУ, чиновники требовали 2,13 млн гривен (около $58 тыс.) от главы местной компании, занимающейся вывозом мусора. В случае отказа платить они угрожали «искусственными препятствиями в ведении бизнеса». Фигурантов задержали в момент получения части взятки в размере 1,4 млн гривен (примерно $38 тыс.). При этом «Страна.ua» писала, что Лысенко тогда уже получил от компании взятку в размере 2,1 млн гривен.

Чиновников подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

На следующий день после задержания Лысенко заключили под стражу на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен, сообщала «Страна.ua».