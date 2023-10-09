 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэра Сум отстранили от должности из-за дела о взятке

Мэра Сум отстранили от должности после дела о взятке в размере более 2 млн грн

Мэра украинского города Сумы Александра Лысенко, которого ранее задержали за взятку, временно отстранили от занимаемой должности, сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в телеграм-канале.

«9 октября 2023 года следственный судья ВАКС (Высшего антикоррупционного суда Украины. — РБК) удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — РБК), согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы», — говорится в сообщении.

Срок отстранения составит два месяца, уточнили в ведомстве.

2 октября сотрудники Службы безопасности Украины НАБУ задержали мэра Сум Лысенко и главу городского департамента инфраструктуры. По данным СБУ, чиновники требовали 2,13 млн гривен (около $58 тыс.) от главы местной компании, занимающейся вывозом мусора. В случае отказа платить они угрожали «искусственными препятствиями в ведении бизнеса». Фигурантов задержали в момент получения части взятки в размере 1,4 млн гривен (примерно $38 тыс.). При этом «Страна.ua» писала, что Лысенко тогда уже получил от компании взятку в размере 2,1 млн гривен.

Чиновников подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

На следующий день после задержания Лысенко заключили под стражу на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен, сообщала «Страна.ua».

Читайте на РБК Pro
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Сумская область Украина отстранение от должности мэр города взятка
Материалы по теме
Бывшего следователя заочно арестовали за взятку от хакеров на ₽7,3 млрд
Общество
Собравшегося на военную операцию мэра Печоры арестовали по делу о взятке
Политика
Главу отдела контрразведки пермского УФСБ арестовали за взятку в ₽100 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 16:48
Путин обсудил с главой Минкультуры кино, цирки и музеи в новых регионах Общество, 19:38
Баскетбольная Евролига перенесла матчи из Израиля Спорт, 19:38
Мэра Сум отстранили от должности из-за дела о взятке Политика, 19:35
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
Россияне снова начали покупать валюту после двух месяцев продаж Финансы, 19:25
Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом Политика, 19:10
Посольство сообщило о первом погибшем россиянине в Израиле Политика, 19:05
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:04
Певица Глюкоза вернулась из Израиля после двух дней в бомбоубежище Общество, 19:03
Поджигателя релейных шкафов приговорили к 12 годам заключения Общество, 18:56
Мак и его семена оставили в перечне наркотических веществ Общество, 18:53
Армия Израиля подтвердила нанесение новых ударов по Ливану Политика, 18:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:46
ПСБ наградил победителей олимпиады по финансовой безопасности Пресс-релиз, 18:42