В Израиле разрешили слушать радио и носить оружие по субботам

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Главный раввинат Израиля ради спасения жизней граждан разрешил в шаббат носить оружие, эксгумировать и опознавать тела погибших, а также пользоваться в особом режиме телефоном и радио. Об этом рассказал «РИА Новости» главный военный раввин России Аарон Гуревич.

Он объяснил, что ношение оружия в шаббат во время войны считается мицвой — предписанием, заповедью в иудаизме. «Если речь идет о жизни и смерти, тогда разрешается все делать в субботу, потому что спасение человеческой жизни — это важнее всего», — сказал Гуревич.

Разрешение эксгумировать и опознавать тела погибших в субботу связано со стремлением как можно быстрее рассказать близким погибшего о его судьбе, пояснил раввин. Радио, по его словам, должно быть включено 24 часа в сутки, а телефон можно оставлять включенным на беззвучном режиме, поскольку на него приходят уведомления о воздушных атаках.

Утром 7 октября отряды палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать и захватывать мирных жителей в заложники. Израильское правительство 8 октября официально объявило переход в состояние войны.

Президент страны Ицхак Герцог подчеркивал, что нападение ХАМАС совпало с празднованием в Израиле двух еврейских праздников — Шмини Ацерет (Восьмой день — праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые следуют за длившимся неделю Суккотом и завершают череду осенних еврейских праздников.

По словам замглавы политбюро ХАМАСа Салеха аль-Арури, группировка напала на Израиль из-за поступившей информации о планах Израиля атаковать сторонников движения после осенних еврейских праздников.

По последним данным, которые на своем сайте приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), с начала атаки ХАМАС в стране погибли более 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс. В секторе Газа жертвами конфликта стали 1,5 тыс. человек, ранения получили 6,6 тыс.