Путин получил приглашение посетить Ирак

Багдад, Ирак (Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Global Look Press)

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, его ждут в Ираке», — ответил Песков на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в Россию иракского премьер-министра.

Российский президент провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Москве 10 октября. Они обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики, и обострение ситуации на Ближнем Востоке. На следующий день Путин и ас-Судани вместе приняли участие в «Российской энергетической неделе».

Путин пока ни разу не посещал Ирак с официальным визитом. Его неоднократно приглашали посетить страну. Например, в 2020 году это сделал предшественник ас-Судани на посту премьер-министра Мустафа аль-Казыми.