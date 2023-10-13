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Политика ,  
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Путин получил приглашение посетить Ирак

Песков: Путин получил приглашение посетить Ирак
Багдад, Ирак
Багдад, Ирак (Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Global Look Press)

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, его ждут в Ираке», — ответил Песков на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в Россию иракского премьер-министра.

Российский президент провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Москве 10 октября. Они обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики, и обострение ситуации на Ближнем Востоке. На следующий день Путин и ас-Судани вместе приняли участие в «Российской энергетической неделе».

Путин пока ни разу не посещал Ирак с официальным визитом. Его неоднократно приглашали посетить страну. Например, в 2020 году это сделал предшественник ас-Судани на посту премьер-министра Мустафа аль-Казыми.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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