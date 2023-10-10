Премьер Ирака приехал в Москву на переговоры с Путиным

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В Москву с визитом приехал премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Борт политика приземлился в аэропорту Внуково.

Среди тем разговора политиков — сотрудничество России и Ирака, а также конфликт между Израилем и Палестиной. Путин и ас-Судани проведут встречу, также пообщаются в режиме рабочего завтрака.

Также ас-Судани посетит пленарное заседание форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября.

О планах ас-Судани посетить Москву Ирак сообщал в сентябре. Визит иракского премьер-министра в Россию имеет большое политическое значение, поскольку это «возможность обсудить на высшем уровне» вопросы, касающиеся экономики и ситуации в регионе, говорил ранее российский посол в Ираке Эльбрус Кутрашев.