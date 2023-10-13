 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В России признали нежелательной организацию по изучению Восточной Европы

Генпрокуратура признала нежелательной организацию, изучающую Восточную Европу
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Генпрокуратура назвала Центр восточноевропейских и международных исследований организацией, которая продвигает «антироссийские настроения» и выпускает доклады, «искажающие реальное положение дел» в России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала немецкую неправительственную организацию Zentrum fur Osteuropa- und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований) нежелательной, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Истинные цели центра — инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» организация собирает информацию о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады с «ярко выраженным антироссийским характером», которые искажают «реальное положение дел в нашей стране».

Доклады распространяют среди госструктур Германии, в других неправительственных организациях, а также в СМИ.

Сами доклады готовятся по «западным методичкам» на основе «субъективных измышлений иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство», сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, организация «пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к России и ее руководству», используя «возможности международного обмена специалистами в рамках межгосударственных программ».

Читайте на РБК Pro
Новая профессия — юрист-программист. Почему на них растет спрос
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис

На сайте центра говорится, что он финансируется государством, а его деятельность сфокусирована на общественно значимых социальных исследованиях Восточной Европы, а также на доведении их результатов до политиков, средств массовой информации и широкой общественности.

«Как независимый институт, [Центр] не получает никаких указаний при выборе темы. Вопросы первых исследовательских направлений и проектов возникли с целью пролить свет на ряд актуальных аспектов Восточной Европы и вызвать интерес к ним», — указано в сообщении на сайте. Многие из последних исследований посвящены событиям на Украине.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Сергей Грехов
Генпрокуратура нежелательные организации Германия Восточная Европа
Материалы по теме
Международный профсоюз признали нежелательным из-за срыва разгрузки судов
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия»
Политика
Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Исследование МТС: роль и влияние смартфона на отношения в семье Пресс-релиз, 17:07
На фестивале в Москве отменили показ фильма Сокурова Общество, 17:04
Врач рассказал о коме раненого в Белгороде журналиста Sputnik Политика, 16:58
Израильские танки у границы с сектором Газа. Видео Политика, 16:55
Минобороны подвело итоги недели на южно-донецком направлении Политика, 16:54
Путин оценил возвращение Фридмана Политика, 16:53
Школа в Курской области получила повреждения после обстрела ВСУ Политика, 16:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Спорт, 16:41
Как генетика определяет характер Pro, 16:35
Число пропавших без вести россиян в Израиле выросло вдвое Политика, 16:27
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 16:25
Результаты JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup оказались лучше прогнозов Инвестиции, 16:23
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
Правительство раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки Экономика, 16:14