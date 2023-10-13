В России признали нежелательной организацию по изучению Восточной Европы
Генпрокуратура признала немецкую неправительственную организацию Zentrum fur Osteuropa- und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований) нежелательной, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Истинные цели центра — инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре заявили, что «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» организация собирает информацию о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады с «ярко выраженным антироссийским характером», которые искажают «реальное положение дел в нашей стране».
Доклады распространяют среди госструктур Германии, в других неправительственных организациях, а также в СМИ.
Сами доклады готовятся по «западным методичкам» на основе «субъективных измышлений иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство», сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, организация «пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к России и ее руководству», используя «возможности международного обмена специалистами в рамках межгосударственных программ».
На сайте центра говорится, что он финансируется государством, а его деятельность сфокусирована на общественно значимых социальных исследованиях Восточной Европы, а также на доведении их результатов до политиков, средств массовой информации и широкой общественности.
«Как независимый институт, [Центр] не получает никаких указаний при выборе темы. Вопросы первых исследовательских направлений и проектов возникли с целью пролить свет на ряд актуальных аспектов Восточной Европы и вызвать интерес к ним», — указано в сообщении на сайте. Многие из последних исследований посвящены событиям на Украине.
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