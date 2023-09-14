 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Правительство выделило регионам еще ₽10 млрд на отели и глэмпинги Недвижимость, 17:53
Парламент Татарстана одобрил запрет усыновления детей трансгендерами Общество, 17:49
Роналдо покрестился в 46 лет Спорт, 17:44
Шипачев повторил рекорд КХЛ по очкам в регулярных чемпионатах Спорт, 17:41
Акции «Соллерса» ускорили падение до 12% после попадания под санкции США Инвестиции, 17:38
Правительство направит ₽1 млрд на восстановление морского порта Мариуполя Политика, 17:33
Глава Bybit заявил о возможном уходе криптобиржи из Великобритании Крипто, 17:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 17:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:21
Под санкции США попали АвтоВАЗ и «Москвич» Политика, 17:20
Кварацхелия вошел в число претендентов на приз ФИФА лучшему игроку года Спорт, 17:15
Глава ОКР предостерег соглашающихся на «нейтрализацию» спортсменов Спорт, 17:09
В Киеве открылось крупнейшее за пределами Гааги представительство МУС Политика, 16:58
Мосбиржа запустит индексы дивидендов с 19 сентября Инвестиции, 16:56
Политика ,  
0 

В России признали нежелательной бывшую Финско-российскую торговую палату

Генпрокуратура признала нежелательной в России финскую компанию EastCham Finland
Генпрокуратура утверждает, что EastCham Finland «принуждала другие компании прекратить работу в России» и консультировала финские компании о методах выхода с российского рынка
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала финскую неправительственную организацию EastCham Finland нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«EastCham Finland <...> проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке», — отметили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, по данным ведомства, EastCham Finland проводит «консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок».

EastCham Finland — это преемник Советской торговой палаты, основанной еще в 1946 году, позднее она функционировала как Финско-советская торговая палата и Финско-российская торговая палата.

Изначально организация называла своей целью содействие развитию российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, однако после начала спецоперации ее деятельность перестала соответствовать изначально заявленной цели, отмечает Генпрокуратура.

Представители компании после начала военных действий на Украине осудили действия России, отмечает Генпрокуратура. Компания сменила название и переориентировала работу с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. В организации это объясняли тем, что эти рынки предлагают большое количество возможностей и что там уже работают десятки финских компаний и что 70% финских компаний уже покинули или намерены покинуть российский рынок.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо

В августе Генпрокуратура признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team (CIT), которая специализируется на OSINT-расследованиях событий в зонах военных конфликтов.

По данным ведомства, проект занимался «сбором и опубликованием информации о ВС России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Генпрокуратура нежелательные организации Финляндия
Материалы по теме
Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия»
Политика
Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной Conflict Intelligence Team
Политика