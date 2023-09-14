В России признали нежелательной бывшую Финско-российскую торговую палату

Генпрокуратура утверждает, что EastCham Finland «принуждала другие компании прекратить работу в России» и консультировала финские компании о методах выхода с российского рынка

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Генпрокуратура признала финскую неправительственную организацию EastCham Finland нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«EastCham Finland <...> проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке», — отметили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, по данным ведомства, EastCham Finland проводит «консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок».

EastCham Finland — это преемник Советской торговой палаты, основанной еще в 1946 году, позднее она функционировала как Финско-советская торговая палата и Финско-российская торговая палата.

Изначально организация называла своей целью содействие развитию российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, однако после начала спецоперации ее деятельность перестала соответствовать изначально заявленной цели, отмечает Генпрокуратура.

Представители компании после начала военных действий на Украине осудили действия России, отмечает Генпрокуратура. Компания сменила название и переориентировала работу с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. В организации это объясняли тем, что эти рынки предлагают большое количество возможностей и что там уже работают десятки финских компаний и что 70% финских компаний уже покинули или намерены покинуть российский рынок.

Генпрокуратура признала нежелательной Conflict Intelligence Team Политика

В августе Генпрокуратура признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team (CIT), которая специализируется на OSINT-расследованиях событий в зонах военных конфликтов.

По данным ведомства, проект занимался «сбором и опубликованием информации о ВС России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».