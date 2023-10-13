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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЮНИСЕФ заявили о большом количестве детей среди погибших в секторе Газа

В секторе Газа от израильских ударов погибли 447 детей и 248 женщин
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибло большое количество детей. Об этом говорится в сообщении UNICEF MENA (Детский фонд ООН на Ближнем Востоке и Северной Африке), опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

Накануне Минздрава Палестины сообщил, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 447 детей и 248 женщин.

«Мы в ужасе от кадров из Газы. Большое количество детей среди жертв. 1 миллион человек в опасности, которым больше некуда идти. Это неприемлемо, и насилие нужно немедленно прекратить», — заявили в фонде. Точные данные по количеству погибших детей в UNICEF не привели.

Пресс-секретарь UNICEF Джеймс Элдер 10 октября заявил, что в секторе Газа в результате военных действий пострадали сотни тысяч детей, они «отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи и защите». Он подчеркнул, что решение израильских властей устроить полную блокаду сектора ставит жизнь детей под угрозу.

По данным UNICEF на 12 октября, с начала нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных массированных ударов по сектору Газа в анклаве погибли 447 детей. Такие же данные привел Минздрав Палестины. По жертвам в Израиле UNICEF опубликовал только общие данные — 1300 погибших и 3297 пострадавших.

По последним данным палестинского Минздрава на 13 октября, в секторе Газа погибли более 1530 человек, свыше 6,6 тыс. ранены. В Израиле, как сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ), погибли более 1,3 тыс. человек, пострадали свыше 3,2 тыс.

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Теги
ЮНИСЕФ сектор Газа Дети Израиль ХАМАС
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