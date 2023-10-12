На окраине Брянска взорвался выведенный из строя дрон
Богомаз: на окраине Брянска взорвался выведенный из строя дрон
Силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник на окраине Брянска, дрон упал и взорвался, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал он.
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