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Военная операция на Украине ,  
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На окраине Брянска взорвался выведенный из строя дрон

Богомаз: на окраине Брянска взорвался выведенный из строя дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник на окраине Брянска, дрон упал и взорвался, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал он.

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