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Хинштейн назвал лихачество причиной ДТП со смертью росгвардейцев

Хинштейн: в смертельном ДТП в Петербурге погибли четверо призывников-росгвардейцев
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

По предварительным данным, причиной автокатастрофы в Санкт-Петербурге, жертвами которой стали четверо военнослужащих Росгвардии, стало лихачество второго участника ДТП. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Грузовик «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением», — написал депутат.

По его словам, грузовик занесло, он выехал на середину трассы, ударился об отбойник и перевернулся. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

В автокатастрофе погибли четверо военнослужащих Росгвардии, которые проходили службу по призыву. «Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов», — уточнил Хинштейн.

Еще три человека, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы.

Автокатастрофа произошла вечером 22 августа на Кольцевой автодороге в Петербурге.

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Тогда пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что в ДТП погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.

«Раненым оказана доврачебная помощь на месте, они доставляются в лечебные учреждения. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», — пояснили тогда в ведомстве.
 

Теги
ДТП Александр Хинштейн Росгвардия Санкт-Петербург
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