Хинштейн назвал лихачество причиной ДТП со смертью росгвардейцев
По предварительным данным, причиной автокатастрофы в Санкт-Петербурге, жертвами которой стали четверо военнослужащих Росгвардии, стало лихачество второго участника ДТП. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
«Грузовик «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением», — написал депутат.
По его словам, грузовик занесло, он выехал на середину трассы, ударился об отбойник и перевернулся. Виновник аварии с места происшествия скрылся.
В автокатастрофе погибли четверо военнослужащих Росгвардии, которые проходили службу по призыву. «Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов», — уточнил Хинштейн.
Еще три человека, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы.
Автокатастрофа произошла вечером 22 августа на Кольцевой автодороге в Петербурге.
Тогда пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что в ДТП погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.
«Раненым оказана доврачебная помощь на месте, они доставляются в лечебные учреждения. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», — пояснили тогда в ведомстве.