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Военная операция на Украине ,  
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В Анкаре заявили о стремлении возобновить зерновую сделку

Минобороны Турции: мы прилагаем усилия для возобновления зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Турция продолжит работу по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы продолжаем прилагать интенсивные усилия для продолжения зерновой инициативы. Хотя она и завершилась, наши настойчивые усилия, особенно нашего президента, по возрождению инициативы продолжаются», — сказал он.

Он также напомнил, что недавно встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО. Министры решили создать «трехстороннюю инициативу» для совместной работы по борьбе с морскими минами в Черном море.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что российская часть сделки не исполняется.

Президент Владимир Путин допускал, что Россия вернется к участию в сделке, но при условии выполнения ее требований. В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

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Теги
Турция НАТО Зерновая сделка спецоперация
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