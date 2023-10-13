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Новак сообщил об изучении в Турции «дорожной карты» по газовому хабу

Новак: Россия отправила Турции «дорожную карту» по проекту газового хаба
«Газпром» GAZP ₽169,69 +0,11% Купить
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия подготовила и передала Турции «дорожную карту» по созданию газового хаба, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью RT Arabic.

По его словам, проект серьезный и перспективный. «И в первую очередь он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены исходя из спроса и предложения в этом регионе», — отметил Новак.

Вице-премьер добавил, в регионе много поставщиков газа, в том числе Россия, и потребителей тоже много, в основном это сама Турция и европейские страны.

«Очевидно, что там должна быть своя электронная биржа. <...> Этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена «дорожная карта», которая направлена турецким партнерам, они ее в настоящее время рассматривают», — уточнил Новак.

России также следует изучить предложение Ирана о создании газового хаба при участии России, Туркмении и Катара. По мнению вице-премьера, «Газпром» может заняться этим вопросом. «И если это действительно реальный, потенциально хороший проект, конечно, он будет», — заверил Новак.

4 сентября президент России Владимир Путин сказал, что «Газпром» передал турецкой госкомпании Botas, которая занимается транспортировкой энергоносителей, «дорожную карту» хаба. Его планируют построить во Фракийском регионе — европейской части Турции, неподалеку от приемного пункта уже действующего газопровода «Турецкий поток» в Кыйыкее.

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В июне иранский министр нефти Джавад Оуджи рассказал, что власти страны планируют создать газовый хаб в районе Ассалуйе при участии Туркмении, Катара и России. Тогда он не раскрыл сроки реализации проекта. Ассалуйе — крупный промышленный район возле одноименного города на юге Ирана, на его территории находятся крупные газовые месторождения «Южный Парс» и «Хайям».

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Теги
Турция Александр Новак Газовый хаб газ Газпром
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