СК: в красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры

В красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры

В Красноярске 11-летний пятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку. По данным ведомства, ученику школы № 85 Советского района Красноярска стало плохо во время бега по кругу.

«Мальчик стал бледнеть, терять сознание», — сообщили в ведомстве.

Первую помощь подростку оказывали учителя и школьный врач, а также прибывшие медики скорой помощи.