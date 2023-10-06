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В красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры
СК: в красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры
В Красноярске 11-летний пятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку. По данным ведомства, ученику школы № 85 Советского района Красноярска стало плохо во время бега по кругу.
«Мальчик стал бледнеть, терять сознание», — сообщили в ведомстве.
Первую помощь подростку оказывали учителя и школьный врач, а также прибывшие медики скорой помощи.