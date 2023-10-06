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В красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры

СК: в красноярской школе пятиклассник умер на уроке физкультуры

В Красноярске 11-летний пятиклассник умер на уроке физкультуры, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку. По данным ведомства, ученику школы № 85 Советского района Красноярска стало плохо во время бега по кругу.

«Мальчик стал бледнеть, терять сознание», — сообщили в ведомстве.

Первую помощь подростку оказывали учителя и школьный врач, а также прибывшие медики скорой помощи.

Теги
Красноярский край Красноярск Школа физкультура
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