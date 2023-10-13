Военные ЦАХАЛ снесли пиццерию в Палестине за рекламу с заложницей
Военные Израиля разрушили пиццерию на севере Западного берега реки Иордан за рекламу с фотографией пожилой женщины, которую похитили боевики палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Times of Israel.
По данным издания, израильские поселенцы, после того как обнаружили рекламу, стали собираться возле пиццерии с призывами снести ее. Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прибыли на место и разрушили фасад здания с помощью бульдозера. Глава центрального командования Иегуда Фокс приказал закрыть заведение на пять месяцев из-за подстрекательства и поддержки террористической деятельности. Владельца пиццерии задержали.
Как уточняет газета, пресс-служба заведения опубликовала извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В сообщении говорится, что рекламу с пожилой израильтянкой, которую похитили боевики ХАМАС, опубликовал «кто-то другой без их ведома», чтобы нанести вред предприятию.
«Мы против причинения вреда мужчинам и женщинам и просто хотим достойно зарабатывать на жизнь и жить в мире со всеми», — сказали в пиццерии.
9 октября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что более ста человек оказались в плену у боевиков ХАМАС. Среди них есть и россияне.
10 октября ХАМАС объявил, что отказывается от переговоров по поводу заложников до окончания военных действий.
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