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Палестино-израильский конфликт ,  
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Военные ЦАХАЛ снесли пиццерию в Палестине за рекламу с заложницей

Израильские военные разрушили пиццерию в Палестине за рекламу с заложницей
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Военные Израиля разрушили пиццерию на севере Западного берега реки Иордан за рекламу с фотографией пожилой женщины, которую похитили боевики палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, израильские поселенцы, после того как обнаружили рекламу, стали собираться возле пиццерии с призывами снести ее. Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прибыли на место и разрушили фасад здания с помощью бульдозера. Глава центрального командования Иегуда Фокс приказал закрыть заведение на пять месяцев из-за подстрекательства и поддержки террористической деятельности. Владельца пиццерии задержали.

Как уточняет газета, пресс-служба заведения опубликовала извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В сообщении говорится, что рекламу с пожилой израильтянкой, которую похитили боевики ХАМАС, опубликовал «кто-то другой без их ведома», чтобы нанести вред предприятию.

«Мы против причинения вреда мужчинам и женщинам и просто хотим достойно зарабатывать на жизнь и жить в мире со всеми», — сказали в пиццерии.

9 октября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что более ста человек оказались в плену у боевиков ХАМАС. Среди них есть и россияне.

10 октября ХАМАС объявил, что отказывается от переговоров по поводу заложников до окончания военных действий.

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Теги
ХАМАС заложники Израиль Палестина ЦАХАЛ
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