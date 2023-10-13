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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ВОЗ заявила о работе системы здравоохранения Газы «на грани возможностей»

ВОЗ предупредила о критическом состоянии системы здравоохранения Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, в котором предупреждает, что система здравоохранения в секторе Газа «находится на пределе возможностей» на фоне почти постоянных воздушных бомбардировок ЦАХАЛ в ответ на нападение ХАМАС в прошлую субботу.

«Каждый прошедший час уменьшает возможность предотвратить гуманитарную катастрофу из-за полной блокады, введенной в отношении сектора Газа, поскольку не представляется возможным срочно доставить в сектор Газа топливо, медицинские и гуманитарные товары, необходимые для спасения жизней», — заявили в организации.

В ВОЗ отметили, что больницы обеспечиваются электричеством лишь по несколько часов в день, при этом используя квоты для распределения оставшихся запасов топлива и полагаясь на генераторы. В ближайшие несколько дней топливо в секторе Газа совсем иссякнет, подчеркнула организация.

Кризис усугубляется из-за постоянного роста числа раненых в связи с непрекращающимися атаками ЦАХАЛ, поскольку в секторе острая нехватка медикаментов. «Если гуманитарная помощь <...> не поступит в Газу немедленно», то партнеры ВОЗ не смогут помочь наиболее нуждающимся, предупредила всемирная организация.

Полная блокада сектора Газа началась 9 октября. Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац тогда сообщил, что приказал немедленно прекратить подачу воды в сектор, подачу электричества и поставки топлива приостановили еще раньше. 12 октября Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады, пока боевики палестинского исламистского движения ХАМАС не освободят израильских заложников.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что палестинская группировка не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий.

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Израиль сектор Газа Всемирная организация здравоохранения Гуманитарный кризис
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