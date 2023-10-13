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Военная операция на Украине ,  
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На Украине к проекту по разминированию территорий привлекут пчел

На Украине разработали проект по сбору денег на разминирование с продажи меда
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Военная операция на Украине

На Украине разработали проект, в рамках которого с продажи меда, собранного на минных полях, будут собирать деньги на разминирование территорий страны, сообщила пресс-служба правительства Украины.

Проект называется «Мед минных полей». Его авторами являются МИД Украины и агропромышленная компания Kernel.

«Чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым тоже не страшны мины», — объяснили в пресс-службе суть проекта.

Собранный мед будут брать с собой на встречи и в международные визиты украинские дипломаты и дарить его коллегам и публичным людям во всем мире, тем самым собирая средства на решение проблемы с заминированными территориями.

Запуск проекта запланирован на весну 2024 года, сообщается на сайте проекта.

По данным МВД Украины, в стране заминированы около 30% территорий или более 174 тыс. кв. км, включающий как частные территории, так и критическую инфраструктуру, водоемы, леса и поля. Площадь заминированных полей достигает 8 млн га, уточнили в ведомстве.

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В январе этого года Киев оценивал площадь минных полей в 250 тыс. кв. км. «На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Украина мины разминирование пчелы мед МИД Украины
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