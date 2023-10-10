В Израиле договорились создать правительство национального единства

Кабинет сформирует Нетаньяху. К нему может присоединится не входящее в правящую коалицию «Национальное единство». Лидер оппозиции, экс-премьер Яир Лапид усомнился в способности нынешнего состава правительства вести войну

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Лидеры всех партий, входящих в коалиционное правительство Израиля, поддержали создание чрезвычайного правительства национального единства и поручили его сформировать премьер-министру Биньямину Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Как уточнил представитель партии «Ликуд» (Нетаньяху – ее лидер, она является крупнейшей политической силой в нынешнем коалиционном правительстве), пока что не достигнуты договоренности о присоединении к чрезвычайному правительству оппозиционного «Национального единства» бывшего главы Минобороны Бенни Ганца, но, как ожидается, это произойдет в ближайшее время.

Нетаньяху предложил создать правительство национального единства после нападения на Израиль палестинского движения ХАМАС. Израильская армия воюет с ним уже несколько дней. Премьер призвал оппозицию сформировать кабинет «без каких-либо предварительных условий». «В такие моменты в Израиле нет оппозиции или коалиции. Мы окажем полную поддержку силам безопасности для жесткого ответа на терроризм и его приспешников», – сказал глава израильского правительства.

Партия «Ликуд» выступила за создание чрезвычайного правительства по аналогии с тем, которое было сформировано перед Шестидневной войной в 1967 году, когда к кабинету Леви Эшколя присоединился лидер оппозиции Менахем Бегин.

Нетаньяху и Ганц провели переговоры накануне вечером, 9 октября, условия формирования чрезвычайного правительства «созрели» и оно, вероятно, будет создано, если не произойдет никаких неожиданностей в последнюю минуту, сообщает со ссылкой на источники государственная телерадиокомпания Kan. По ее данным, планируется создать военный кабинет с ограниченным составом министров, который получит основную часть полномочий по ведению войны.

Лидер еще одной оппозиционной партии «Исраэль Бейтену» Авиндор Либерман также заявлял о готовности присоединиться к чрезвычайному правительству. Как отмечает The Times of Israel, представитель «Ликуда» не ответил на запрос, обращалась ли партия к Либерману с предложением присоединиться к кабинету. Издание отмечает, что ныне оппозиционный депутат был соратником Нетаньяху, но позже стал его «непримиримым соперником», выступая с критикой в адрес премьера.

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7 октября о готовности присоединиться «к сокращенному, профессиональному, чрезвычайному правительству» заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии в Книссете (парламенте) «Еш Атид», бывший премьер Яир Лапид. В то же время он заявил, что войну будет невозможно вести «с экстремистским и малофункциональным составом нынешнего правительства». The Times of Israel называет это заявление, «по сути, требованием» вывести из кабинета правые сионистские партии для вступления «Еш Атид» в коалицию. 10 октября Лапид заявил, что никаких переговоров с представителями Нетаньяху не планируется, передает Kan.