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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства

Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства, сообщает Ynet.

«Народ Израиля един, и сегодня его правительство едино. Мы будем работать вместе плечом к плечу ради граждан Израиля», — сказал Нетаньяху в совместном заявлении с главой оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бенни Ганцем и министром обороны Йоавом Галлантом.

11 октября Ynet сообщил Нетаньяху и Ганц договорились о создании так называемого кабинета военного управления, в который войдут всего три человека: Нетаньяху и Ганц и Галант. Член «Государственного лагеря» и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут наблюдателями. Депутаты кнессета Гидеон Саар, Хили Трупер и Ифат Шаша-Битон войдут в «кабинет политической безопасности» и станут в нем министрами без портфеля.

Ynet отмечал, что никаких переговоров о вхождении в чрезвычайное правительство с лидером оппозиции в кнессете, главой партии «Еш атид» Яиром Лапидом и лидером партии «Исраэль Бейтейну» Авигдором Либерманом не велось.

Нетаньяху предложил сформировать правительство национального единства после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС, которое произошло 7 октября. Его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Нетаньяху заявил, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.

10 октября глава Минобороны страны объявил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа.

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Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху Палестина ХАМАС
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