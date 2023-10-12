Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства, сообщает Ynet.

«Народ Израиля един, и сегодня его правительство едино. Мы будем работать вместе плечом к плечу ради граждан Израиля», — сказал Нетаньяху в совместном заявлении с главой оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бенни Ганцем и министром обороны Йоавом Галлантом.

11 октября Ynet сообщил Нетаньяху и Ганц договорились о создании так называемого кабинета военного управления, в который войдут всего три человека: Нетаньяху и Ганц и Галант. Член «Государственного лагеря» и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут наблюдателями. Депутаты кнессета Гидеон Саар, Хили Трупер и Ифат Шаша-Битон войдут в «кабинет политической безопасности» и станут в нем министрами без портфеля.



Ynet отмечал, что никаких переговоров о вхождении в чрезвычайное правительство с лидером оппозиции в кнессете, главой партии «Еш атид» Яиром Лапидом и лидером партии «Исраэль Бейтейну» Авигдором Либерманом не велось.



Нетаньяху предложил сформировать правительство национального единства после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС, которое произошло 7 октября. Его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Нетаньяху заявил, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.



10 октября глава Минобороны страны объявил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа.