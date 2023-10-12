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Палестино-израильский конфликт ,  
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X удалила сотни связанных с ХАМАС профилей после претензий ЕС

Соцсеть X удалила сотни связанных с ХАМАС аккаунтов после претензий ЕС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press

Администрация соцсети X (ранее — Twitter), принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, удалила сотни аккаунтов, связанных с палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила генеральный директор платформы Линда Яккарино на своей странице в X.

К посту она прикрепила скриншот письма на имя еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. В нем также сказано, что администрация соцсети удалила «десятки тысяч фрагментов контента» после начала войны ХАМАС и Израиля или разместила под ними предупреждения, добавила Яккарино.

Меры приняли после того, как Бретон направил Маску письмо с претензиями Еврокомиссии (ЕК) относительно модерации контента. В нем говорилось, что ЕК выявила «признаки» того, что «платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Евросоюзе».

Бретон изложил три принципа модерации, которые проистекают из закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA).

Первый принцип гласит, что нужно прозрачно и четко указывать, какой контент разрешен условиями платформы, и «старательно обеспечивать», чтобы эти условия соблюдались. «Это особенно актуально, когда речь идет о насильственном и террористическом контенте, который распространяется на вашей платформе», — говорилось в письме Бретона.

Во-вторых, после уведомления о незаконном контенте необходимо «своевременно, тщательно и объективно» принимать меры и удалять соответствующие материалы. «Из квалифицированных источников нам стало известно, что, несмотря на сообщения соответствующих властей, на вашей платформе циркулирует потенциально незаконный контент», — писал еврокомиссар.

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В соответствии с третьим принципом нужно обеспечивать пропорциональные и эффективные меры, которые позволяют снизить риски для общественной безопасности и гражданского диалога, возникающие из-за дезинформации. Ссылаясь на СМИ и гражданские организации, Бретон сообщил, что на платформе X публикуются фейковые изображения и факты.

Маск в ответ попросил ЕК привести примеры такой дезинформации. «Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно», — подчеркивал предприниматель.

По данным The Guardian, Еврокомиссия раскритиковала соцсеть после того, как Маск рекомендовал следить за столкновениями ХАМАС и Израиля через каналы @WarMonitors и @sentdefender. Позднее пост удалили.

Отвечая на сообщение @WarMonitors, в котором бойцы ХАМАС названы «павшими мучениками», Маск назвал эти слова необъективными. «Хотя сообщения с обеих сторон справедливы, используйте, пожалуйста, максимально точные слова, иначе я буду вынужден отозвать свою рекомендацию подписаться на ваш аккаунт», — написал он.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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