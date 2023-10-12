Великобритания рекомендовала семьям своих дипломатов покинуть Израиль
МИД Великобритании рекомендовал членам семей дипломатов покинуть Израиль, передает Sky News со ссылкой на члена британского дипломатического корпуса.
«Им приказывают покинуть страну, пока аэропорты и пограничные переходы остаются открытыми», — сказал собеседник телеканалу. Он добавил, что, по прогнозам властей, члены семей дипломатов не смогут вернуться в Израиль как минимум два месяца.
Информацию корреспонденту канала подтвердили в британском МИДе.
Великобритания объявила эвакуацию своих граждан из Израиля спецрейсами. Ожидается, что первый из них вылетит из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером 12 октября, пишет Sky News. На нем из страны вывезут граждан из наиболее уязвимых категорий.
Лондон также отправил в Израиль группу быстрого развертывания для оказания помощи британским гражданам. Отправка рейсов в дальнейшем будет зависеть «от ситуации с безопасностью на местах», уточнили в британском МИДе.
Глава британского МИДа Джеймс Клеверли призвал граждан страны, находящихся в Израиле, уведомить ведомство об этом. Всем, кто желает покинуть страну, необходимо зарегистрироваться через министерство, пояснил он.
После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС 7 октября эвакуацию из страны объявили многие страны, в том числе Германия, Индия, Польша, Литва, Болгария и другие.
Российский МИД призвал граждан страны эвакуироваться из Израиля самостоятельно. При этом посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что власти прорабатывают меры по эвакуации обратившихся за помощью россиян из зоны боевых действий.
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