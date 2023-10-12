Великобритания рекомендовала семьям своих дипломатов покинуть Израиль

Обстановка в аэропорту Бен-Гуриона, Израиль (Фото: ТАСС)

МИД Великобритании рекомендовал членам семей дипломатов покинуть Израиль, передает Sky News со ссылкой на члена британского дипломатического корпуса.

«Им приказывают покинуть страну, пока аэропорты и пограничные переходы остаются открытыми», — сказал собеседник телеканалу. Он добавил, что, по прогнозам властей, члены семей дипломатов не смогут вернуться в Израиль как минимум два месяца.

Информацию корреспонденту канала подтвердили в британском МИДе.

Великобритания объявила эвакуацию своих граждан из Израиля спецрейсами. Ожидается, что первый из них вылетит из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером 12 октября, пишет Sky News. На нем из страны вывезут граждан из наиболее уязвимых категорий.

Лондон также отправил в Израиль группу быстрого развертывания для оказания помощи британским гражданам. Отправка рейсов в дальнейшем будет зависеть «от ситуации с безопасностью на местах», уточнили в британском МИДе.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли призвал граждан страны, находящихся в Израиле, уведомить ведомство об этом. Всем, кто желает покинуть страну, необходимо зарегистрироваться через министерство, пояснил он.

После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС 7 октября эвакуацию из страны объявили многие страны, в том числе Германия, Индия, Польша, Литва, Болгария и другие.

Российский МИД призвал граждан страны эвакуироваться из Израиля самостоятельно. При этом посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что власти прорабатывают меры по эвакуации обратившихся за помощью россиян из зоны боевых действий.