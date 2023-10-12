«Уральские авиалинии» исключили полет самолета по маршруту «ушки Пикачу»

Фото: Flightradar24

Странный маршрут самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Калининград, объяснили сбоем в сервисе по отслеживанию полетов FlightRadar24, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а «глюк» FlightRadar24. Рейс U6-627 Москва — Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию», — уточнили в «Уральских авиалиниях».

В компании добавили, что, «если лететь по такой траектории, полет длился бы на несколько часов дольше».

11 октября калининградский портал «Клопс», ссылаясь на FlightRadar24, сообщил, что рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Калининград полетел по необычному, зигзагообразному маршруту.

По этой схеме после взлета лайнер направился на северо-запад и почти долетел до Великого Новгорода, затем развернулся на юго-восток в сторону Костромы. Сделав несколько зигзагов, самолет продолжил движение над нейтральными водами Балтийского моря.

12 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах сообщило, что пять самолетов в небе над Россией подали сигналы тревоги, не изменив траектории полета.

В Росавиации это опровергли: в ведомстве отметили, что данные о тревоге СМИ получили с сайта FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой».