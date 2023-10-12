Росавиация опровергла данные о пяти подавших сигнал тревоги самолетах

Росавиация опровергла данные о 5 подавших сигнал тревоги над Россией самолетах

Все полеты выполняются штатно, специалисты не зафиксировали аварийного срабатывания бортовых ответчиков, отметили в ведомстве

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Росавиация опровергла данные о том, что пять самолетов в небе над Россией подали сигналы тревоги. «Подчеркиваем: все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Федеральное агентство заявило, что данные о тревоге СМИ получили с сайта FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой».

В Росавиации сообщили, что специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали аварийного срабатывания бортовых ответчиков.

О пяти самолетах сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. По его данным, это рейсы:

Череповец — Москва;

Самара — Санкт-Петербург;

Петрозаводск — Москва;

Сабетта — Москва;

Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Экипажи во время полета выставили код ответчика «Общая тревога», сообщило агентство. При этом самолеты не изменили курс и продолжили полет.