Росавиация опровергла данные о пяти подавших сигнал тревоги самолетах
Росавиация опровергла данные о том, что пять самолетов в небе над Россией подали сигналы тревоги. «Подчеркиваем: все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.
Федеральное агентство заявило, что данные о тревоге СМИ получили с сайта FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой».
В Росавиации сообщили, что специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали аварийного срабатывания бортовых ответчиков.
О пяти самолетах сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. По его данным, это рейсы:
- Череповец — Москва;
- Самара — Санкт-Петербург;
- Петрозаводск — Москва;
- Сабетта — Москва;
- Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Экипажи во время полета выставили код ответчика «Общая тревога», сообщило агентство. При этом самолеты не изменили курс и продолжили полет.
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