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Росавиация опровергла данные о пяти подавших сигнал тревоги самолетах

Росавиация опровергла данные о 5 подавших сигнал тревоги над Россией самолетах
Все полеты выполняются штатно, специалисты не зафиксировали аварийного срабатывания бортовых ответчиков, отметили в ведомстве
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Росавиация опровергла данные о том, что пять самолетов в небе над Россией подали сигналы тревоги. «Подчеркиваем: все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Федеральное агентство заявило, что данные о тревоге СМИ получили с сайта FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой».

В Росавиации сообщили, что специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали аварийного срабатывания бортовых ответчиков.

О пяти самолетах сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. По его данным, это рейсы:

  • Череповец — Москва;
  • Самара — Санкт-Петербург;
  • Петрозаводск — Москва;
  • Сабетта — Москва;
  • Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Экипажи во время полета выставили код ответчика «Общая тревога», сообщило агентство. При этом самолеты не изменили курс и продолжили полет.

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Елена Чернышова
Росавиация тревога сбой
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