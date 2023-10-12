Мильнер объявил о пожертвовании $10 млн на помощь Израилю

Юрий Мильнер (Фото: Araya Doheny / Getty Imageы)

Предприниматель Юрий Миллер пожертвовал $10 млн гуманитарным и медицинским организациям Израиля через фонд Breakthrough Foundation, сооснователем которого он является. Об этом миллиардер сообщил в своем X (ранее — Twitter).

10 октября Мильнер написал, что он и его супруга Юлия «опустошены ужасающими неспровоцированными нападениями на Израиль». Чтобы покрыть потребности тысяч пострадавших семей, фонд направил $5 млн Еврейскому агентству (Jewish Agency for Israel, международная сионистская организация, занимающаяся репатриацией в страну и помощью репатриантам. — РБК).

В тот же день он уточнил, что Breakthrough Foundation выделил еще $2,5 млн медицинскому центру Сураски в Тель-Авиве для лечения пострадавших от нападения, а также для организации скорой помощи.

11 октября Мильнер направил еще $2,5 млн национальной медицинской службе Израиля «Маген Давид Адом», специализирующейся на катастрофах.

В октябре 2022 года Мильнер, входивший тогда в топ-15 российского списка журнала Forbes, сообщил, что отказался от российского паспорта. Состояние Мильнера американский Forbes тогда оценивал в $7,3 млрд,



По словам Мильнера, он и его семья покинули Россию еще в 2014 году, переехав в США, а летом 2022 года они завершили процесс выхода из гражданства.

В Израиле от атак и обстрелов со стороны ХАМАС, по данным на 11 октября, погибли около 1,2 тыс. человек, пострадали около 3 тыс.