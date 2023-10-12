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Политика ,  
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МИД заявил о попытках продвижения через Армению интересов НАТО в регионе

Лавров: мы фиксируем попытки продвигать интересы НАТО через Армению
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Ильницкий / Pool / Reuters)

Россия отмечает попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео его речи на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке опубликовано на странице МИДа во «ВКонтакте».

По словам министра, в Армении за последние годы появилось множество неправительственных организаций.

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией. Они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов США, стран ЕС и НАТО», — сказал Лавров.

Он отметил, что нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно. Эти попытки достигают каких-то результатов, однако в Москве убеждены, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии «традиционных братских» отношений с Россией, подчеркнул Лавров.


Глава МИДа также обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, который заявил, что страна не меняет свои ориентиры во внешней политике.

«Москва надеется, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», — заключил Лавров.

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Пашинян ранее назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности, страна уже «вкусила горькие плоды» этой ошибки.

Армения также ратифицировала Римский статут МУС и провела учения с США. МИД России посчитал эти действия «недружественных шагами».

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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