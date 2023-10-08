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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Аббас призвал Макрона остановить эскалацию со стороны Израиля

Президент Палестины призвал Францию остановить эскалацию со стороны Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном призвал Париж вмешаться и остановить «израильскую агрессию против палестинского народа». Об этом сообщает агентство WAFA.

Аббас заявил, что обострение конфликта между Палестиной и Израилем стало «результатом политического тупика, отказа палестинскому народу в законном праве на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа, его земли и священных мест».

По словам палестинского президента, только «прекращение израильской оккупации палестинской земли» обеспечит безопасность, стабильность и мир в регионе. Он подчеркнул, что действия Израиля «подталкивают ситуацию к взрыву, который никто не сможет пережить».

Аббас также обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Al Arabiya. Палестинский президент заявил, что продолжающаяся эскалация обусловлена «практикой колонизаторов и израильских оккупационных сил». Блинкен в свою очередь призвал властей Палестины «активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу» реки Иордан, сообщил Госдепартамент США.

Действия Израиля в секторе Газа также осудил генеральный секретарь Лиги арабских государств (в объединение входят 22 страны, в том числе Палестина, Саудовская Аравия и Египет) Ахмед Абул Геит, передает WAFA. Он заявил, что «продолжающаяся агрессивная и экстремистская политика Израиля служит бомбой замедленного действия, которая лишает регион каких-либо реальных перспектив стабильности в обозримом будущем».

Утром 7 октября палестинское ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.

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ХАМАС заявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Армия Израиля в ответ объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа и стала наносить удары по позициям ХАМАС.

Теги
Палестина Израиль ХАМАС Эмманюэль Макрон Энтони Блинкен
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