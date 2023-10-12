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Война санкций ,  
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Французский производитель розеток и выключателей продал заводы в России

Французская компания Legrand продала IEK GROUP заводы в России
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Война санкций

Российская электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской компании Legrand Group, которая производит электрооборудование — от удлинителей до зарядок для электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе IEK Group (есть в распоряжении РБК).

Предметом сделки стали три производственные площадки, а также более 20 представительств компании в российских городах.

«При выборе покупателя представители Legrand учли тот факт, что IEK GROUP имеет многолетний успешный опыт работы на электротехническом рынке и сильные рыночные позиции. В поддержку IEK GROUP выступил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских, так как компания намерена увеличить число рабочих мест на предприятиях, расположенных в этом регионе», — говорится в пресс-релизе.

Правительственная комиссия также установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели на ближайшие три года. Суммарная выручка трех производственных площадок в 2025 году должна составить около 8,5 млрд рублей. Инвестиции IEK GROUP в развитие производства на этих предприятиях за три года достигнут 1 млрд рублей, сообщили в компании.

Legrand объявила о намерении уйти из России в конце января. «В свете меняющейся ситуации, в частности растущих операционных трудностей и неопределенности, Legrand решила уйти из России и рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях», — говорилось в сообщении на сайте компании.

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Франция электроника санкции уход с рынка Ульяновская область
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