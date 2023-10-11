Армия Израиля опровергла вторжение в воздушное пространство из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения о вторжении в воздушное пространство страны из Ливана, сообщает армейская пресс-служба.
«Информация о предполагаемом проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана исключается», — говорится в публикации.
Ранее местные власти сообщили, что с территории Ливана в сторону Израиля летит группа пилотируемых парапланов. По данным Ynet, предупреждение о нарушении воздушного пространства прозвучало в Верхней Галилее, в Афуле и Кирьяте, в районе Персидского залива и на Голанах.
По данным Walla, в северный регион вылетели израильские истребители. Портал Hamoked позже опубликовал кадры с дроном на севере Израиля, предположительно принадлежащим шиитской группировке «Хезболла».
Обострение с «Хезбаллой» происходит на фоне войны Израиля и ХАМАС. Обстрелы со территорий Ливана продолжаются второй день подряд, сообщил РБК посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, удары по Израилю наносит не только «Хезболла», но и другие группировки, например ливанский ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России).
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