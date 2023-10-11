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МЧС предложило запретить пользоваться вейпами вне курилок

МЧС предложило запретить использование вейпов вне мест для курения
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Курить вейпы и пользоваться системами нагревания табака можно будет только в специально отведенных местах. С таким предложением выступило МЧС России. Ведомство планирует внести правки в российские правила противопожарного режима, передает ТАСС.

По проекту запрет должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Изменения в пункт 11 действующего постановления запрещают курение табака и использование устройств с никотиносодержащей продукцией везде, кроме «мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Они будут обозначаться знаком «Место курения». Руководители организаций должны будут разместить на своих объектах знаки пожарной безопасности, говорится в документе.

11 апреля депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект об ужесточении ограничений на продажу вейпов, в том числе безникотиновых. Закон предусматривает запрет розничной торговли «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их компонентами на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли».

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Также закон ограничил продажу жидкостей для электронных сигарет, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

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