 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова рассказала о применении нейросетей в анализе МРТ головного мозга

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные медики получили в свое распоряжение еще один сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) — теперь технология компьютерного зрения может использоваться при анализе МРТ головного мозга на предмет новообразований. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это уже 50-й алгоритм и 27-е по счету направление диагностики в рамках столичного эксперимента по внедрению нейросетей в систему здравоохранения. «Важно, что новый сервис создан российской компанией, — добавила вице-мэр. — Отечественные разработчики активно вовлекаются в наш эксперимент, предлагая для рынка все больше качественных решений. Только за этот год к нам присоединились девять компаний-производителей, семь из которых — российские».

Новый сервис работает следующим образом. Алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на МРТ-снимке. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Финальное решение все равно остается за специалистом — ИИ выступает для него в роли помощника, экономя время и силы.

Столичный эксперимент по внедрению нейросетей в диагностику заболеваний проводится с 2020 года, с тех пор проанализировано уже почти 11 млн снимков. Базой эксперимента стал Центр диагностики и телемедицины при депздраве Москвы. По словам директора центра Юрия Васильева, который также является главным рентгенологом Москвы, МРТ сейчас является основным способом для выявления новообразований в головном мозге. При этом технология имеет ряд особенностей, отчего внедрение ИИ-сервисов здесь одновременно и важная, и сложная задача. «Тем ценнее, что теперь врачи, специализирующиеся на работе с МРТ-исследованиями, тоже имеют возможность пользоваться нейросетями при диагностике такой серьезной патологии», — отметил Васильев.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
нейросети инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
МИД объяснил, почему Москва отвергла идеи Еревана по статуту МУС Политика, 10:27
ОАК передала Минобороны вторую за год партию истребителей Су-34 Политика, 10:20
Ефимов заявил о торгах на право реорганизации промзон «Тушино» и «Малино» Город, 10:20
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса Pro, 10:16
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:15
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 10:15
ФСБ завела дело о госизмене на адвоката Новикова Политика, 10:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Украинская разведка сообщила о трех попытках закрепиться на ЗАЭС Политика, 10:05
Побег от санкций через Центральную Азию: как получить киргизский паспорт Pro, 09:55
Посольство сообщило, что нет данных о пострадавших в Израиле россиянах Политика, 09:50
Аналитики назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 09:48
Три жильца пансионата для пожилых умерли от отравления хлором в Ижевске Общество, 09:39
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Какие компании стараются избавиться от людей старше 55 лет Pro, 09:32