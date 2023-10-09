Ракова рассказала о применении нейросетей в анализе МРТ головного мозга

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные медики получили в свое распоряжение еще один сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) — теперь технология компьютерного зрения может использоваться при анализе МРТ головного мозга на предмет новообразований. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это уже 50-й алгоритм и 27-е по счету направление диагностики в рамках столичного эксперимента по внедрению нейросетей в систему здравоохранения. «Важно, что новый сервис создан российской компанией, — добавила вице-мэр. — Отечественные разработчики активно вовлекаются в наш эксперимент, предлагая для рынка все больше качественных решений. Только за этот год к нам присоединились девять компаний-производителей, семь из которых — российские».

Новый сервис работает следующим образом. Алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на МРТ-снимке. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Финальное решение все равно остается за специалистом — ИИ выступает для него в роли помощника, экономя время и силы.

Столичный эксперимент по внедрению нейросетей в диагностику заболеваний проводится с 2020 года, с тех пор проанализировано уже почти 11 млн снимков. Базой эксперимента стал Центр диагностики и телемедицины при депздраве Москвы. По словам директора центра Юрия Васильева, который также является главным рентгенологом Москвы, МРТ сейчас является основным способом для выявления новообразований в головном мозге. При этом технология имеет ряд особенностей, отчего внедрение ИИ-сервисов здесь одновременно и важная, и сложная задача. «Тем ценнее, что теперь врачи, специализирующиеся на работе с МРТ-исследованиями, тоже имеют возможность пользоваться нейросетями при диагностике такой серьезной патологии», — отметил Васильев.