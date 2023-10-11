Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины
Жителя Херсонской области заключили под стражу по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По версии спецслужбы, задержанный добровольно собирал и передавал ВСУ данные о перемещениях и дислокации российских военных в регионе.
Против мужчины завели уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.
После начала военной операции ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, передававших данные Украине.
Сотрудники спецслужбы 6 сентября задержали ростовчанина за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
2 октября правоохранительные органы задержали жителя Луганской народной республики за передачу Украине данных о местах дислокации и передвижении сил народной милиции и российской армии. Против него возбудили дело по статье о шпионаже.
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