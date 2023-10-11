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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины

ФСБ: в Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Жителя Херсонской области заключили под стражу по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии спецслужбы, задержанный добровольно собирал и передавал ВСУ данные о перемещениях и дислокации российских военных в регионе.

Против мужчины завели уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. 

После начала военной операции ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, передававших данные Украине.

Сотрудники спецслужбы 6 сентября задержали ростовчанина за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

2 октября правоохранительные органы задержали жителя Луганской народной республики за передачу Украине данных о местах дислокации и передвижении сил народной милиции и российской армии. Против него возбудили дело по статье о шпионаже.

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Теги
ФСБ шпионаж уголовное дело Херсонская область
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