 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Береговая охрана США нашла человеческие останки и части батискафа «Титан»

В США Береговая охрана нашла обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
Фото: U.S. National Transportation Safety Board
Фото: U.S. National Transportation Safety Board

Сотрудники Береговой охраны США обнаружили человеческие останки и обломки затонувшего летом батискафа «Титан», сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки «Титана» со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков «Титана» и доставили на анализ американским медикам», — говорится в заявлении береговой охраны.

Батискаф «Титан» пропал с радаров утром 18 июня спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник».

На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.

22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.

Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
батискаф береговая охрана США Титаник
Материалы по теме
Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана»
Технологии и медиа
Компания — владелец батискафа «Титан» приостановила все операции
Общество
Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Путин озвучил позицию России по конфликту в Израиле Политика, 16:03
Standard Chartered спрогнозировал рост Ethereum до $8 тыс. к 2026 году Крипто, 16:02
Ликсутов заявил о рекордном числе поездок на метро и МЦК по картам банков Город, 15:59
Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России Политика, 15:59
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 15:59
В кабмине назвали число выданных россиянам «дальневосточных гектаров» Недвижимость, 15:58
12 октября пройдет демо-день «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» РБК Events, 15:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Трейдер дал прогноз о росте цены нефти до $100 из-за войны с ХАМАС Инвестиции, 15:50
Минобороны отчиталось об уничтоженном складе боеприпасов наемников Политика, 15:41
Володин предложил отправлять релокантов на рудники вместо Магадана Политика, 15:40
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 15:36
Посол Израиля оценил возможную роль России в урегулировании конфликта Политика, 15:33
Aurus Senat получит обновленную версию весной 2024 года Авто, 15:33
Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины Политика, 15:31