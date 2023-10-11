Береговая охрана США нашла человеческие останки и части батискафа «Титан»
Сотрудники Береговой охраны США обнаружили человеческие останки и обломки затонувшего летом батискафа «Титан», сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.
«Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки «Титана» со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков «Титана» и доставили на анализ американским медикам», — говорится в заявлении береговой охраны.
Батискаф «Титан» пропал с радаров утром 18 июня спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник».
На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.
22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.
Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.
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