Береговая охрана США нашла человеческие останки и части батискафа «Титан»

Фото: U.S. National Transportation Safety Board

Сотрудники Береговой охраны США обнаружили человеческие останки и обломки затонувшего летом батискафа «Титан», сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки «Титана» со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков «Титана» и доставили на анализ американским медикам», — говорится в заявлении береговой охраны.

Батискаф «Титан» пропал с радаров утром 18 июня спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник».

На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.

22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.

Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.