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Общество ,  
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Как спасатели убирают последствия столкновения поездов в метро Москвы

Появились кадры работы спасателей на месте столкновения поездов в метро Москвы

Как спасатели убирают последствия столкновения поездов в метро Москвы
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Спасатели достали при помощи инструментов машиниста метро, который застрял в кабине из-за столкновения двух поездов. На кадрах с места происшествия видна работа спасателей. Столкновение поездов произошло утром 11 октября. Состав, который выезжал из депо, врезался в тот, что стоял на станции; в последнем были пассажиры. Среди пострадавших — сам машинист и несколько пассажиров. Движение от станции «Люблино» до «Дубровки» остановили. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что его запустят в ближайшие часы.

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Теги
Метро Москва спасатели авария в метро
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