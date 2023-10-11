Как спасатели убирают последствия столкновения поездов в метро Москвы

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Спасатели достали при помощи инструментов машиниста метро, который застрял в кабине из-за столкновения двух поездов. На кадрах с места происшествия видна работа спасателей. Столкновение поездов произошло утром 11 октября. Состав, который выезжал из депо, врезался в тот, что стоял на станции; в последнем были пассажиры. Среди пострадавших — сам машинист и несколько пассажиров. Движение от станции «Люблино» до «Дубровки» остановили. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что его запустят в ближайшие часы.