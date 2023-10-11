В Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве. Собянин заявил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травмирован машинист. Его зажало в кабине. Между «Люблино» и «Дубровкой» не ходят поезда

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На станции московского метро «Печатники» столкнулись два поезда, на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до станции «Дубровка» не ходят поезда, сообщил столичный дептранс.

«Сегодня утром, в 10:22, на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. <...> Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении ведомства.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута между «Люблино» и «Дубровкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди пассажиров серьезно пострадавших нет. «Получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — написал он в телеграм-канале.

Телеканал 360 сообщил, что пострадали два человека. Телеграм-канал «112» пишет, что в результате столкновения машиниста зажало. По данным канала, число пострадавших увеличилось до трех — кроме машиниста, пострадали две пассажирки. «112» сообщает, что на платформе видно задымление. По информации канала, предварительная причина произошедшего — отказ тормозов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена.