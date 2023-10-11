В Польше пожаловались на «огромные объемы» дешевого пластика из России

Польша импортирует огромное количество первичного пластика; он попадает на рынок в том числе из России, несмотря на санкции, пишет издание Interia со ссылкой на ассоциацию Polski Recycling.

Российское сырье становится более дешевой альтернативой пластику, который производят в стране, особенно в ходе вторичной переработки.

ЕС в рамках восьмого пакета санкций против Москвы из-за военных действий на Украине запретил с этого года ввоз из России первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс), — плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др. По данным ООН, в 2021 году страна поставила в Европу эти материалы почти на $1 млрд. Власти России считают санкции незаконными.

«Наличие конкурентоспособного сырья снижает спрос на произведенный в Польше материал, полученный в процессе переработки», — заявили в ассоциации. В Polski Recycling считают, что поступление на рынок российского пластика «существенно затрудняет возможность переработки отходов» в стране; Польша вынуждена платить пошлины и штрафы за несоблюдение стандартов ЕС.

Спрос на пластмассы в Польше составляет примерно 4 млн т в год, или 7,5% всего спроса ЕС. В Polski Recycling назвали показатель «ужасным» с учетом того, что большинство европейских государств стремится ограничить применение пластика; там отметили, что Варшава, напротив, наращивает объемы использования пластиковых изделий.

ЕС последние несколько лет ограничивает использование пластика. В период с 2010 по 2019 год количество госпрограмм, направленных на постепенный отказ от пластика, увеличилось в три раза, передает Euronews. В 2021 году Брюссель запретил производство и продажу ряда пластиковых изделий одноразового использования.