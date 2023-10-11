Пашинян ответил на данные о проблеме с ввозом коньяка из Армении в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с мнением, что Россия закрыла свой рынок для армянских товаров. Об этом он заявил в интервью «Общественному телеканалу».

Так премьер прокомментировал данные о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.

«Откуда взялось предположение, что Россия закрывает, или закрыла, или закроет для нас свой рынок? Мы являемся членом Евразийского экономического союза, и наши экономические отношения регулируются», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, за последние 20-30 лет эта ситуация повторялась «сотни раз, и каждый раз нужно знать тонкости, чтобы делать выводы». «Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет», — подчеркнул он.

Пашинян уточнил, что проблемы со ввозом продукции уже решены, и призвал армянских производителей придерживаться стандартов. Премьер заверил, что при из соблюдении «проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет».

Россия усилила контроль за ввозимым в страну армянским коньяком вскоре после ратификации Ереваном Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС). Суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль и российский МИД назвали это решение ничтожным. Россия не признает юрисдикцию МУС.

Как уточняло посольство Армении, проверки армянского коньяка начались еще весной, это объяснялось обнаруженными нарушениями, среди которых были попытки провезти в Россию поддельный коньяк. Однако если раньше проверяли конкретных поставщиков, то с конца сентября — весь коньяк.

К 3 октября на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 60 фур с коньяком, часть груза отправили на экспертизу, которая длится от недели до месяца, уточнили в посольстве. В среднем в Россию следует 200 грузовиков из Армении в день.

Два источника РБК на рынке подтвердили, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Один из них отметил, что прежде проблем не возникало.

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян исключил связь проверок с политической ситуацией. Однако отметил: «Я бы не сказал, что мы не знаем причину».