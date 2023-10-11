 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Пашинян ответил на данные о проблеме с ввозом коньяка из Армении в Россию

Пашинян счел необоснованными данные о закрытии российского рынка для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с мнением, что Россия закрыла свой рынок для армянских товаров. Об этом он заявил в интервью «Общественному телеканалу».

Так премьер прокомментировал данные о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.

«Откуда взялось предположение, что Россия закрывает, или закрыла, или закроет для нас свой рынок? Мы являемся членом Евразийского экономического союза, и наши экономические отношения регулируются», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, за последние 20-30 лет эта ситуация повторялась «сотни раз, и каждый раз нужно знать тонкости, чтобы делать выводы». «Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет», — подчеркнул он.

Пашинян уточнил, что проблемы со ввозом продукции уже решены, и призвал армянских производителей придерживаться стандартов. Премьер заверил, что при из соблюдении «проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет».

Россия усилила контроль за ввозимым в страну армянским коньяком вскоре после ратификации Ереваном Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС). Суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль и российский МИД назвали это решение ничтожным. Россия не признает юрисдикцию МУС.

Читайте на РБК Pro
Задержка зарплаты и компенсация за это: как отразить в документах
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы

Как уточняло посольство Армении, проверки армянского коньяка начались еще весной, это объяснялось обнаруженными нарушениями, среди которых были попытки провезти в Россию поддельный коньяк. Однако если раньше проверяли конкретных поставщиков, то с конца сентября — весь коньяк.

К 3 октября на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 60 фур с коньяком, часть груза отправили на экспертизу, которая длится от недели до месяца, уточнили в посольстве. В среднем в Россию следует 200 грузовиков из Армении в день.

Два источника РБК на рынке подтвердили, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Один из них отметил, что прежде проблем не возникало.

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян исключил связь проверок с политической ситуацией. Однако отметил: «Я бы не сказал, что мы не знаем причину».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Никол Пашинян Армения
Материалы по теме
Армения не нашла политики в проблемах с экспортом коньяка в Россию
Бизнес
ФТС ужесточила проверки ввозимого в Россию армянского коньяка
Бизнес
Производитель коньяка «Арарат» заявил о продолжении поставок в Россию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских в Газе Политика, 06:37
Богомаз сообщил о перехвате двух дронов над Брянской областью Политика, 06:22
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Пашинян ответил на данные о проблеме с ввозом коньяка из Армении в Россию Экономика, 06:00
В Афганистане произошло два землетрясения за полчаса Общество, 05:33
Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС Политика, 05:22
В Израиль прибыл первый самолет с боеприпасами от США Политика, 05:03
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Охранники и сисадмины признались в игре в компьютерные игры на работе Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В России запретили параллельный импорт Chery и Voyah. Что будет с ценами Авто, 04:40
Маск предупредил об угрозе гражданской войны в Европе Политика, 04:33
МИД Китая назвал даты проведения форума, на который приедет Путин Политика, 04:28
Зеленский допустил падение внимания к Украине из-за войны Израиля с ХАМАС Политика, 03:51
Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС превысило 1,2 тыс. Политика, 03:50