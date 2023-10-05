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Война санкций ,  
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Армения не нашла политики в проблемах с экспортом коньяка в Россию

Минэкономики Армении не нашло политики в проблемах с экспортом коньяка в Россию
Сюжет
Война санкций
Россия вскоре после ратификации Ереваном Римского статута усилила контроль за ввозимым армянским коньяком. В Минэкономики Армении заявили, что политического контекста в этом шаге нет
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Усиленные проверки армянского коньяка на российской границе не связаны с политической ситуацией, такое мнение выразил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

«Я бы не сказал, что есть какой-либо политический подтекст. Были взяты образцы из некоторых машин, ждем результатов лабораторной экспертизы. Другие машины проезжают мимо. Я бы не преувеличивал проблему», — сказал он. Но оговорился: «Я бы не сказал, что мы не знаем причину».

Министр назвал важной частью политики Армении поддержание высокого качества производимой там продукции. Он также попросил не задавать ему вопрос про Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который правительство Армении ратифицировало в начале октября. Керобян пояснил, что не является специалистом в этой области.

Проверки начались еще весной, сообщили в посольстве Армении, это объяснялось обнаруженными нарушениями, среди которых были попытки провезти в Россию поддельный коньяк. Однако несколько дней назад контроль усилили, если раньше проверяли конкретных поставщиков, то теперь — весь коньяк.

К 3 октября на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 60 фур с коньяком, часть груза отправили на экспертизу, которая длится от недели до месяца, уточнили в посольстве. В среднем в Россию следует 200 грузовиков из Армении в день.

Два источника РБК на рынке подтвердили, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Один из них отметил, что прежде проблем не возникало, проверки начались примерно в конце сентября.

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Отношения Москвы и Еревана обострились в связи с претензиями армянских властей в адрес российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, позиции ОДКБ и ратификации армянской стороной статута суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Кремль и российский МИД назвали это решение ничтожным и отметили, что юрисдикцию МУС Москва не признает.

Власти Армении пояснили, что ратифицировали документ для защиты от Азербайджана. «Правительство постоянно работало и продолжает работать с российскими партнерами, и ратификация Римского статута никак не связана с армяно-российскими отношениями», — заявил глава комиссии парламента по внешним отношениям Саргис Ханданян.

Решение, однако, вызвало острую реакцию властей России. «Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков и подчеркнул, что «эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения коньяк трибунал в Гааге
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