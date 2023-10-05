Минэкономики Армении не нашло политики в проблемах с экспортом коньяка в Россию

Армения не нашла политики в проблемах с экспортом коньяка в Россию

Россия вскоре после ратификации Ереваном Римского статута усилила контроль за ввозимым армянским коньяком. В Минэкономики Армении заявили, что политического контекста в этом шаге нет

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Усиленные проверки армянского коньяка на российской границе не связаны с политической ситуацией, такое мнение выразил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

«Я бы не сказал, что есть какой-либо политический подтекст. Были взяты образцы из некоторых машин, ждем результатов лабораторной экспертизы. Другие машины проезжают мимо. Я бы не преувеличивал проблему», — сказал он. Но оговорился: «Я бы не сказал, что мы не знаем причину».

Министр назвал важной частью политики Армении поддержание высокого качества производимой там продукции. Он также попросил не задавать ему вопрос про Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который правительство Армении ратифицировало в начале октября. Керобян пояснил, что не является специалистом в этой области.

Проверки начались еще весной, сообщили в посольстве Армении, это объяснялось обнаруженными нарушениями, среди которых были попытки провезти в Россию поддельный коньяк. Однако несколько дней назад контроль усилили, если раньше проверяли конкретных поставщиков, то теперь — весь коньяк.

К 3 октября на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 60 фур с коньяком, часть груза отправили на экспертизу, которая длится от недели до месяца, уточнили в посольстве. В среднем в Россию следует 200 грузовиков из Армении в день.

Два источника РБК на рынке подтвердили, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Один из них отметил, что прежде проблем не возникало, проверки начались примерно в конце сентября.