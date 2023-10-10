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Военная операция на Украине ,  
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Гросси рассказал про обещание Зеленского не атаковать Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Зеленский обещал не атаковать Запорожскую АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский обещал не атаковать Запорожскую АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Зеленский лично заверил меня, что [ВСУ] не будут напрямую бомбить или обстреливать ее», — сказал Гросси. Тем не менее, по словам главы МАГАТЭ, Зеленский сказал, что «все другие варианты находятся на рассмотрении».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Станция имеет шесть энергоблоков.

Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, а когда Запорожская область вошла в состав России, станция была передана в федеральную собственность.

ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, на этом фоне туда отправили наблюдательную миссию МАГАТЭ. Российская сторона не раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории станции. Украина в свою очередь обвиняла Москву в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Кремль назвал эти данные ложью.

Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак подчеркивал, что организация не может установить, кто несет ответственность за обстрелы Запорожской АЭС. «У нас нет возможности определить, кто стоит за атаками», — сказал он.

Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ ГУР предпринимал три попытки вернуть Запорожскую АЭС. Все эти атаки были отбиты российскими военными.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что слова Буданова должны стать «холодным душем» для представителей ООН, которые неоднократно делали заявления, что «не могут определить направление удара по станции».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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