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Политика ,  
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Президент Мали поблагодарил Путина за помощь из России

Президент Мали поблагодарил Путина за оказываемую Россией разноплановую помощь
Ассими Гоита и Владимир Путин
Ассими Гоита и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С малийской стороны выражена признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Главы государств подтвердили настрой на укрепление экономических связей, сотрудничества в безопасности и борьбе с терроризмом.

Отдельно Путин и Гоита затронули ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в рамках второго саммита Россия — Африка в июле 2023 года.

На июльской встрече Путин анонсировал, что российское правительство выделит $2 млн на закупку продовольствия для Мали по каналам ООН. Тогда среди перспективных направлений для сотрудничества двух стран Путин назвал горнорудную промышленность, энергетику, развитие инфраструктуры и сельского хозяйства.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Гоита состоялся в середине августа. Тогда они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Нигере, где ранее произошел военный переворот.

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политик, президент России

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